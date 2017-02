Discussie: hulp bij zelfdoding na 'voltooid leven' moet kunnen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 00:02 uur

UTRECHT - 63 procent van de Nederlanders vindt dat mensen met een 'voltooid leven' medische hulp bij zelfdoding moeten krijgen. 26 procent is tegen en vindt dat het mensen te makkelijk wordt gemaakt om hun leven te beŽindigen.



Dat heeft onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) uitgezocht. Woensdagmiddag wordt door politici over het onderwerp gediscussieerd in TivoliVredenburg.



D66

D66 is ťťn van de partijen die vindt dat mensen die echt niet meer willen leven, recht hebben op de dood. De partij pleit dan ook voor een zogenoemde levenseindebegeleider.



"Die gaat in gesprek met mensen die dit vragen", zegt Kamerlid Pia Dijkstra. "En kijkt of het een vrijwillig, weloverwogen en duurzaam verzoek is."



CHRISTENUNIE

Het wetsvoorstel van D66 zal niet gesteund worden door de ChristenUnie. Kamerlid Carla Dik vindt dat 'de politiek en de samenleving' moeten voorkomen dat mensen geen zin meer hebben in het leven.



"Ga kijken naar de vraag achter de vraag. Dan blijkt heel vaak dat mensen zeggen: ik wil niet dood."



LEEFTIJDSGRENS

Ook is discussie over een leeftijdsgrens. 43 procent van de ondervraagde Nederlanders vindt dat mensen van alle leeftijden hun leven als 'voltooid' mogen beschouwen. 15 procent vindt dat er een leeftijdsgrens moet zijn. Die zou op gemiddeld 76 jaar moeten liggen.



POLITIEKE AGENDA

De NVVE is blij dat het onderwerp in de Week van de Euthanasie op de politieke agenda staat en woensdag wordt besproken in Utrecht. Opvallend is volgens de vereniging dat veel Nederlanders geÔnteresseerd zijn in de discussie.



Niet alleen D66 en de ChristenUnie komen naar de discussiemiddag. Ook de PVV, PvdA, SGP, VVD, CDA, GroenLinks en 50PLUS sturen een afgevaardigde.



