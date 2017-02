Weer fietser geschept op Amersfoortse probleemrotonde

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 18:08 uur | update: 18:09 uur

AMERSFOORT - Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt in Amersfoort, op de Nieuwe Poort bij het Eemplein. Het is al de zoveelste keer dat er een ongeluk gebeurt op de rotonde.



Een automobilist zag de fietser over het hoofd, met een botsing tot gevolg. Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk leidde tot een flinke file in de spits. Auto's moesten de busbaan gebruiken om erlangs te kunnen.



Critici zeggen dat het tweerichtingsverkeer voor fietsers te gevaarlijk is. De gemeente plaatste anderhalf jaar geleden verkeerslichten om de boel veiliger te maken.



