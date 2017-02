Filedruk neemt toe, grote zorgen over A12 bij Oudenrijn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 20:27 uur | update: 20:27 uur

Foto: Twitter VID

PROVINCIE UTRECHT - De filedruk op de Nederlandse snelwegen is afgelopen jaar met 13,1 procent toegenomen. Ook rond Utrecht is het steeds meer kommer en kwel.



De VerkeersInformatieDienst (VID) maakt zich vooral grote zorgen over de A12, rond de knooppunten Lunetten en Oudenrijn. "Niet normaal meer hoe overbelast Utrecht is", twitterde de dienst dinsdagavond.



STRUCTURELE FILES

"In de avondspits heb je in principe iedere dag structueel file tot grofweg Bunnik aan Oudenrijn", licht Bas van de Beek van de VID toe. "Dat is wel echt iets wat ons heel erg opvalt. Je kunt het heel vaak relateren aan invoegproblemen op knooppunt Oudenrijn."



"Het is altijd al erg geweest, maar het wordt steeds erger." In 2016 steeg de filedruk op de A12 bij Oudenrijn met 26 procent, blijkt uit cijfers van de VID. Tegenover de landelijke 13 procent dus.



Mogelijk is het knooppunt niet meer berekend op zo veel verkeer, zegt de VID. Maar om dat met zekerheid te stellen wil de dienst eerst extra onderzoek doen.



ANDERE WEGEN

Niet alleen op de A12 is het slecht gesteld. In de top tien van files staat de A4 tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp op de eerste plaats. Voor de aanpak van dit knelpunt trekt minister Schultz 50 miljoen euro uit.



Verder werkt Rijkswaterstaat onder meer aan de verbreding van de A6, A1, A9 tussen Almere, Amsterdam en Schiphol. Vorig jaar zijn vijftien nieuwe weggedeelten opengesteld. Daarbij ging het onder meer om de Koning Willem-Alexandertunnel in de A2 bij Maastricht en een extra rijstrook op de A12 tussen Veenendaal en Arnhem.



