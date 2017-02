Handelsreis in Duitsland: "Meer samenwerking Utrecht en Beieren"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 21:19 uur | update: 22:03 uur

Wethouder Jeroen Kreijkamp op werkbezoek. Foto: Gemeente Utrecht

UTRECHT - Wethouder Jeroen Kreijkamp hoopt dat Utrecht en Beieren meer samen gaan werken. De wethouder van Utrecht leidt een handelsreis in Zuid-Duitsland. Samen met Amsterdam en een groep ondernemers willen ze hun netwerk versterken.



"We maken hier kennis met Beieren en wat de regio ons te bieden heeft. En zo willen we ondernemers de kans geven om meer handel te gaan drijven met bedrijven hier", zegt Kreijkamp. Tot zondag is de delegatie van zo'n negentig deelnemers in Duitsland.



Volgens Kreijkamp hebben de twee veel gemeen en kan er dus meer samengewerkt worden: "We zien dat Nederland veel exporteert naar Duitsland, maar de export naar Beieren is nog heel laag."



OVEREENKOMSTEN

De thema's die in Beieren leven, zijn ook thema's die in Utrecht spelen. Zoals nieuwe vormen van mobiliteit en gezondheidszorg. "We zien heel veel kansen om kennis en ervaring uit te wisselen", aldus de wethouder.



Tot zondag is de delegatie in Zuid-Duitsland. Dan hoopt de wethouder op veel vervolgafspraken voor ondernemers: "Het kost een aantal vliegtickets en hotelovernachtingen. Die betalen ze zelf overigens. Maar wat we eruit halen zijn contacten en vervolgafspraken waar we verder mee kunnen."



