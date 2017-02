Voetganger gewond na ongeluk in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 20:48 uur | update: 20:49 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - Een voetganger is dinsdagavond in Amersfoort aangereden door een auto. Het slachtoffer is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.



Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur op de Holkerweg. Hoe het precies is gebeurd is nog niet bekend.



Ook de auto had lichte materiŽle schade.



