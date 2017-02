Bijzondere putdekselhistorie in Utrecht, oudste komt uit 1921

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 14 februari 2017, 21:07 uur | update: 22:06 uur

De oudste gevonden putdeksel. Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De zoektocht van RTV Utrecht naar de oudste putdeksel van de provincie heeft heel veel reacties opgeleverd. Vooralsnog komt de oudste uit het jaar 1921.



Bijna alleen maar mensen uit de stad Utrecht reageerden op de oproep. Volgens putdekselspecialist Guus Klaas is dat niet gek: Utrecht is ťťn van de weinige, misschien wel de enige, gemeente die jaartallen op putdeksels zette.



Volgens Klaas komt dat in de rest van de wereld heel weinig voor. Sommige tips kwamen ook uit Zuilen, dat vroeger een zelfstandige gemeente was. Ook zij zetten jaartallen op hun putdeksels.



De oudste putdeksel uit 1921 ligt op de Merwedekade. Ook in de Van der Mondestraat in Tuinwijk zijn veel putten van bijna honderd jaar oud.



MIDDELEEUWEN

Volgens Klaas is het begrip putdeksel al heel oud. Ze werden al tweeduizend jaar voor Christus voor het eerst gebruikt. Ook de Romeinen hadden al riolering, die afgedekt werd door deksels in de straat.



