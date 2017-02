Bart van U. opnieuw voor de rechter in hoger beroep

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 05:00 uur

Bart van U. Foto: Tekening door Aloys Oosterwijk, ANP (bewerkt door RTV Utrecht)

BILTHOVEN - De moordenaar van Els Borst verschijnt vandaag opnieuw voor de rechter. Het hoger beroep van het OM tegen Bart van U. staat op het programma. Het OM vindt alleen tbs te weinig en wil hem de cel in.



Van U. vermoordde Els Borst in 2014 en zijn zus LoÔs in 2015. Het OM vindt dat die misdrijven wel voor een deel aangerekend moeten worden. Maar de rechter besloot in april van niet, omdat de van U. niet toerekeningsvatbaar. De eis van het OM was acht jaar cel en tbs.



AANWEZIG

Waarschijnlijk is van U. in de rechtbank in Den Haag vandaag. Dat heeft zijn advocaat Bart van Gils laten weten. Van U. heeft een nieuwe advocaat, maar die houdt dezelfde lijn aan als zijn voorganger. Die was toentertijd tevreden met de uitspraak.



De rechter zei in april dat Van U. lijdt aan een psychische stoornis. Hij lijkt in een parallelle wereld te leven, aldus de rechter. Van U. zei dat God hem opdracht had gegeven om Els Borst te doden en dat zijn zus hem had getreiterd.



EUTHANASIE

Els Borst was van 1994 tot 2002 minister van Volksgezondheid. Omdat zij volgens Van U verantwoordelijk was voor de euthanasiewetgeving, bracht hij haar in februari 2014 met 41 messteken in haar huis in Bilthoven om het leven. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de geestelijke gesteldheid van Van U. Volgens het Pieter Baan Centrum is hij gedeeltelijk toerekeningsvatbaar.



De familie van Els Borst zei na de uitspraak van de rechter vrede te hebben dat Bart van U. alleen tbs met dwangverpleging krijgt en wordt ontslagen van verdere strafvervolging. De familie wenst de nabestaanden van zijn zus LoÔs veel sterkte toe en dankt de media die hun privacy hebben gerespecteerd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht