Meldkamer op verkeerde been gezet voor brand Wijk bij Duurstede

BAARN/WIJK BIJ DUURSTEDE - De verwarring bij de brandweerkorpsen van Baarn, Soest en Wijk bij Duurstede dinsdagmorgen is veroorzaakt door een verkeerde melding. Dat zegt de brandweer tegen RTV Utrecht.



De regionale meldkamer stuurde om 8.22 uur twee brandweerwagens naar de Eemnesserweg in Baarn. Ook een korps uit Soest werd ingeseind, maar al snel bleek het loos alarm. De brand waarvoor werd gewaarschuwd bleek veertig kilometer verderop in Wijk bij Duurstede te woeden.



Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) had iemand het adres in Baarn doorgegeven aan de meldkamer. Toen dat om 8.27 uur niet correct bleek stuurde de meldkamer de brandweer van Wijk bij Duurstede naar de plaats waar de melder vandaan belde. Daar bleek een huis in brand te staan.



De brandweer heeft een gewonde uit het huis gered en aan de ambulancedienst overgedragen. Het is niet bekend of het om de melder gaat en hoe het slachtoffer er aan toe is.



De meldkamer ziet bij meldingen die met een vaste telefoon gedaan worden abonneegegevens, waaronder het adres. Omdat die gegevens vaak niet kloppen, krijgt het adres dat de melder mondeling doorgeeft voorrang.



