Drukbezochte avond over kinderpornobezitter Soest

SOEST - Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg (SKBNM) heeft samen met het Openbaar Ministerie ouders bijgepraat over de aanhouding van een 49-jarige medewerker uit Soest.



De bijeenkomst werd dinsdagavond gehouden in een congrescentrum in Bussum. Er kwamen ongeveer 400 ouders op de avond af.



De verdachte werkte als pedagogisch medewerker bij de kinderopvang. De politie kwam hem op het spoor door een melding van de Amerikaanse autoriteiten, die erachter waren gekomen dat op een Dropbox-account van de man kinderporno stond. Dropbox is een dienst om gegevens te bewaren op internet.



Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bestaat er geen relatie tussen de gevonden afbeeldingen en de kinderopvang. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de man uit Soest zelf kinderporno heeft vervaardigd.



Justitie bracht de zaak dinsdag naar buiten, twee weken nadat de man werd gearresteerd. Hij moet donderdag voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Justitie gaat de rechters vragen hem langer in voorarrest te houden.









