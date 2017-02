Utrechtse bestuurders klussen flink bij

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 07:07 uur | update: 07:31 uur

Burgemeester Van Zanen van Utrecht, burgemeester Witteman van Stichtse Vecht, burgemeester Bolsius uit Amersfoort en burgemeester Molkenboer van Woerden. Foto: RTV Utrecht (Beeldbewerking)

PROVINCIE UTRECHT - Bijna de helft van de burgemeesters in de provincie Utrecht heeft een betaalde bijbaan. Na Overijssel is dit meer dan in elke andere provincie.



Onder Utrechtse wethouders heeft ťťn op de tien een betaalde nevenfunctie. Dat blijkt uit onderzoek onder alle 390 gemeenten door RTL Nieuws en de Groene Amsterdammer.



Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort was de grootverdiener van de provincie. Hij verdiende in 2015 in totaal 36.000 euro bij met 33 bijbanen. Maar dat bedrag hield hij niet zelf, hij stortte het volledig in de gemeentekas.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht