Woonboot Zegveld verwoest na brand

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 08:00 uur | update: 08:49 uur

Foto: Twitter Juerd van der Burgt (Foto 1 van 3) Foto: Twitter Juerd van der Burgt (Foto 2 van 3) Foto: Twitter Juerd van der Burgt (Foto 3 van 3) ‹ ›

ZEGVELD - In Zegveld is een woonboot volledig verwoest. De ark aan de Meije vatte rond 07:30 uur vlam en het sein brand meester werd een uur later gegeven. Mensen in de omgeving moeten hun ramen en deuren gesloten houden vanwege de rookontwikkeling.



De bewoner merkte de brand op en kon op tijd zijn huis verlaten. Hij is uit voorzorg nagekeken door ambulancemedewerkers en vervolgens toch naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer wordt er gekeken naar vervangende woonruimte.



Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Het is niet de eerste keer dat er brand uitbreekt bij de woonark aan de Meije. In 2015 brak er brand uit omdat er een vuurkorf werd aangestoken in de woonkamer.









-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht