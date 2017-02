Coalitie IJsselstein gevallen, verwijten vliegen over tafel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 09:58 uur | update: 09:59 uur

IJSSELSTEIN - De politieke crisis in IJsselstein is compleet. D66 en VVD verwijten elkaar verdere samenwerking te blokkeren. De coalitie is daarom gevallen.



De wethouders Van den Berg (CDA) en Van Beukering (D66) legden hun functie vorige week al neer omdat de samenwerking met Montfoort 1,5 miljoen euro hoger uitviel dan was afgesproken.



UITLEG VVD

Volgens de VVD heeft D66 de coalitie dinsdagavond 'opgeblazen'. "D66 wil uitsluitend door met de coalitie als de eerder opgestapte wethouders herbenoemd worden. Het CDA volgt D66 hierin", stelt de VVD.



De VVD vindt herbenoeming van de wethouders niet uit te leggen. Het hele college is volgens de partij verantwoordelijk voor het financiŽle debacle binnen de ambtelijke organisatie.



UITLEG D66

D66 legt de ontstane situatie anders uit. "Ik betreur het dat de VVD wegloopt voor haar verantwoordelijkheid en IJsselstein in de steek laat. We leken er inhoudelijk uit te komen, maar de VVD wilde het over de poppetjes hebben", zegt fractievoorzitter Jos Pel.



"Voor CDA en D66 staat de positie van de wethouders Van Beukering en Van den Berg niet ter discussie. Wij willen de problemen vlot trekken. D66 nodigt de andere fracties uit om samen met ons de verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van IJsselstein."



D66 neemt donderdag als grootste partij in de gemeenteraad het voortouw voor de informatieronde. Alle partijen worden uitgenodigd voor een gesprek. Het doel is om snel een college te vormen die de problemen van deze stad gaat oplossen. "Dat zijn we aan de kiezer verplicht", aldus Pel.



