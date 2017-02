Lente in Utrecht: vanmiddag terrasweer!

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 09:53 uur | update: 09:53 uur

Terrasweer van vorig jaar. Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Drie dagen geleden bouwden we nog sneeuwpoppen, vandaag is het terrasweer! In onze provincie wordt het 14 graden en schijnt de zon volop.



Dat is bijna een record. In 1998 was het in De Bilt 15,1 graden op 15 februari. Dat wordt vandaag waarschijnlijk net niet gehaald.



Tijd om voor het eerst dit jaar lekker in de zon te zitten dus. Voorlopig is het een unieke kans voor terrasliefhebbers, want de komende dagen wordt het weer kouder: 8 tot 9 graden maximaal.



WINTER

Afgelopen weekend waren er nog volop winterse taferelen: er vielen enkele centimeters sneeuw. Ook lag op veel Utrechtse vijvers en plassen een laagje ijs.



