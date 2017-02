Discussie 'nieuwe' Amersfoortse fontein duurt voort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 07:40 uur | update: 10:09 uur

Zo moet het eruit komen te zien. Foto: Twitter Hans van Wegen

AMERSFOORT - Een omstreden plan voor een kunstwerk op de Hof in Amersfoort blijft de gemoederen bezig houden.



Stichting Open Oog wil een kunstwerk laten maken als kado aan de stad. Maar veel Amersfoorters zien het niet zitten, omdat het een soort overkapping wordt over de huidige fontein die op het plein staat. Verschillende politici vinden nu dat het idee eerst besproken moet worden in de gemeenteraad.



"Dit is het belangrijkste plein van de stad en de belangrijkste plek op dit plein. En dan moet je zeker weten dat er niet iets komt waar een heleboel Amersfoorters tegen zijn. En hier zijn heel veel Amersfoorters tegen en dan moet je het niet doen", aldus Roel Mulder van de lokale partij Actief Amersfoort.



Wanneer de gemeenteraad zich uitspreekt over het plan is nog niet bekend.



