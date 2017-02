Koe vermist in Hollandsche Rading

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 10:23 uur | update: 10:25 uur

De vermiste koe lijkt heel sterk op dit exemplaar. Foto: Facebook MTS Van Brenk

HOLLANDSCHE RADING/WESTBROEK - Een koe uit Hollandsche Rading is al drie dagen vermist. Het dier ontsnapte zondagavond en is voor het laatst gezien in de polders richting Westbroek.



"We zijn haar kwijtgeraakt in de polder", vertelt boer Adriaan van Brenk. "Maandagochtend hebben we verder gezocht, maar niets meer gevonden."



Waar de koe nu uithangt, is een groot raadsel. "Dat vraag ik me ook af. Ze kan ver weg zijn gegaan. Ik dacht eerst dat ze ergens zou gaan liggen bij een bosje of struikje. Maar misschien gaat ze overdag wel rondlopen."



SIGNALEMENT

De koe is van het ras Blonde d'Aquitaine. Ze luistert niet naar een specifieke naam. Volgens boer Adriaan kan ze een onrustige en gestreste indruk maken als een mens haar benadert.



Adriaan hoopt dat de koe ergens in de polder loopt. Het zou slechter nieuws zijn als de koe in de bossen richting Hilversum loopt. "Dan heb ik haar niet zo makkelijk weer gevonden."



OPSPORING

De boer heeft contact gezocht met collega-agrariŽrs. Ook hoopt hij dat het opsporingsbericht op Facebook iets oplevert. Mensen die de vermiste koe zien kunnen ook via Facebook contact opnemen met boer Adriaan.



