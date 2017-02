"Rubberkorrels voetbalvelden mogelijk toch risicovol"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 10:36 uur | update: 10:47 uur

Foto: ANP

DE BILT - De stoffen in de rubberkorrels op kunstgrasvelden hebben mogelijk toch gezondheidseffecten op mensen. Dat zou blijken

uit nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam dat woensdag wordt gepresenteerd in tv-programma Zembla.



De onderzoekers deden proefjes met zebravisjes en zebravisembryos, die werden blootgesteld aan water waarin de korrels hebben gelegen. Tijdens de proefjes gingen de embryos dood en de visjes vertoonden gedragsverandering.



RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven concludeerde eerder nog dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels niet gevaarlijk is. En daar blijft het instituut bij. "Je kan gewoon veilig sporten op kunstgrasvelden", aldus een woordvoerder.



Het huidige onderzoek van de VU geeft volgens het RIVM geen nieuwe inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens. Daarnaast gaat het om een aantal testen van beperkte omvang waar geen kwantitatieve conclusies uit getrokken kunnen worden.



Het RIVM: "Er is veel rubbergranulaat aan water toegevoegd, dat is vervolgens langdurig intensief geschud. Daardoor zijn er hogere concentraties in het extract, dat naar het oordeel van RIVM niet representatief is voor veldomstandigheden."



HOOGLERAAR

Onderzoekers van de Amsterdamse universiteit zien dat anders. Een hoogleraar zegt dat hij zelf niet zou sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat.



Over het gebruik van de rubberkorrels ontstond vorig jaar ophef na een uitzending van Zembla. Deskundigen legden daarin een verband tussen rubbergranulaat, dat op kunstgrasvelden ligt, en kanker. Het RIVM oordeelde later dat de stoffen die in de korrels zitten slechts in zeer lage hoeveelheden vrijkomen



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht