Kerk in Actie komt met kerkelijke kieswijzer

UTRECHT - Een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart is er nog een kieswijzer bijgekomen. Kerk in Actie in Utrecht komt met een diaconale stemwijzer.



De Utrechtse organisate vergelijkt niet alleen de verkiezingsprogrammas van elf politieke partijen met elkaar. Maar via een testje kun je ook zien welke partij profiteert of de dupe wordt van gemaakte keuzes.



Behalve de bekende StemWijzer en het Kieskompas kunnen Nederlanders dit keer een keur aan speciale kieswijzers raadplegen. Eerder kwamen bijvoorbeeld al in de lucht: de Jongerenkieswijzer, het Groen Kieskompas, de Dierenkieswijzer, Gayvote, de Cannabis KiesWijzer en de stemwijzer voor ouders met opgroeiende kinderen.



