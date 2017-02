"Landelijke politiek moet zich buigen over Rijnbrug"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 12:05 uur | update: 12:07 uur

De skyline van Rhenen, rechts de Rijnbrug. Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek

RHENEN - Tweede Kamerlid Martijn van Helvert (CDA) wil dat de regering gaat kijken naar de Rijnbrug. De verbreding van de brug bij Rhenen loopt veel vertraging op doordat het wegdek te slecht is.



Geen aannemer wil de renovatie oppakken en dus wordt een nieuwe brug niet voor 2020 verwacht. De werkzaamheden aan de oversteek over de Rijn hadden allang moeten starten, maar het is lastig.



"Twee provincies en een aantal gemeenten precies op een provinciegrens moeten debatteren over een landelijk probleem", zegt Van Helvert. "Een brug van Rijkswaterstaat en aansluitingen op de A12 en A15, dan is er wel wat regie van de minister gevraagd."



Volgens het CDA gaat te veel geld naar de Randstad, maar is het probleem van de Rijnbrug belangrijker: "Deze weg is heel smal en de verkeersveiligheid is hier veel meer in het geding dan op een vijfbaans snelweg bij Amsterdam." Het CDA-Kamerlid gaat de Rijnbrug bespreken in het komende MIRT-overleg waarin alle infrastructuurprojecten worden besproken.



EXTRA OVERSTEEK

Maar met een nieuwe Rijnbrug zijn de problemen niet uit de wereld. CDA-leden uit de regio ontbeten woensdag samen om de problemen op de lange termijn te bespreken. Een Rijnbrug met wisselstrook levert slechts 8% meer ruimte op. En dus willen sommige CDA'ers een nieuwe brug die de A12 en A15 verbindt.



Maar daar verschillen de lokale christendemocraten in Rhenen en aan de overkant van de Rijn van mening. Want waar moet die extra snelweg dan langs of doorheen lopen? Van Helvert heeft de regio opgeroepen om samen met een plan te komen. "Want daar waar de regio het oneens is, daar wordt in Den Haag heel snel gezegd: denk er nog maar eens over na."



EXTRA ONDERZOEK

De provincie gaat zo'n extra oversteek onderzoeken, sneller dan eerst het plan was. En dat vindt het Rhenense CDA fijn: "Wij maken ons al jaren zorgen over deze bottleneck, die de economie remt. Het geld voor infrastructuur wordt maar in het westen besteed." Na de zomer wordt daarover besloten, maar een extra brug over de Rijn wordt niet voor 2027 verwacht.



Ook de toekomst van de Rijnbrug moet na de zomer beslist worden. Maar in maart moet al meer duidelijk zijn of de wisselstrook of 2x2 rijstroken de beste optie is. De gemeente Rhenen wacht die onderzoeken af voor ze uitspraken doen. Eind november zei wethouder Jan Kleijn nog dat de brug er al lang had moeten liggen.



