Helikopter-oefening Leusderheide zit erop

Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

LEUSDEN - De tweedaagse oefening met de laagvliegende helikopters op de Leusderheide zit erop. Alles is goed verlopen.



De militairen waren dinsdag van 18.00 uur tot 21.00 uur bezig en woensdag van 10.00 tot 13.00 uur. Inwoners van Soest, Soesterberg, Woudenberg, Leusden en Amersfoort hebben de helikopters mogelijk gehoord.



Militairen schakelden op beide dagen een fictief doelwit uit. De oefening was erg realistisch, zo werd er geschoten met losse flodders. De knallen waren in de verre omgeving te horen.



De oefening werd georganiseerd door Het Helikopter Commando en de Luchtmobiele Brigade. Onze verslaggever deed live op Facebook verslag van de helikopteroefening.



Eventuele klachten van omwonenden kunnen online worden ingediend bij Defensie of via telefoonnummer 0161-296100 of het gratis nummer 0800-0226033.



