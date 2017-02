Opnieuw autobrand in Den Dolder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 12:27 uur | update: 12:55 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

DEN DOLDER - In Den Dolder is een auto in vlammen opgegaan. Het was raak aan de Hermelijnlaan.



De melding kwam woensdagochtend rond 11:30 uur binnen. Hoe de brand kon ontstaan is niet bekend.



De laatste weken zijn in Den Dolder meer autobranden geweest. Beide branden waren aangestoken.







