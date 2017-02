Doorbraak in drugsonderzoek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 13:38 uur | update: 13:38 uur

Foto: Valerie Kuypers, ANP

VEENENDAAL - In een langerlopend drugsonderzoek heeft de politie dinsdag invallen gedaan in woningen in Veenendaal, Scherpenzeel en Hoevelaken.



In een woning aan de Zandstraat in Veenendaal troffen agenten een in werking zijnde hennepkwekerij aan met 221 planten.



Aan De Voorposten in Scherpenzeel werd circa 1500 euro aan contant geld in beslag genomen en een Audi A6. De politie hield de bewoner aan. De verdachte zit nog vast.



In een woning aan de Middelaarsweg in Hoevelaken werd een telefoon in beslag genomen.



De politie zet het onderzoek voort.



