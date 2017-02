Huis in brand in Hollandsche Rading

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 13:39 uur | update: 13:47 uur

Archieffoto. Foto: Frits Naafs, Twitter

HOLLANDSCHE RADING - In Hollandsche Rading is woensdagmiddag brand uitgebroken bij een woning op de Graaf Floris V Weg. De brandweer rukte met extra veel bluswagens uit omdat in de buurt weinig water beschikbaar was.



"Dat is in verband met waterwinninig, er zijn in de buurt weinig slootjes waar water vandaan gehaald kan worden", zegt een brandweerwoordvoerder.



Al kort na het uitbreken van de brand werd het sein 'brand meester' gegeven. Er is vooralsnog niets bekend over eventuele slachtoffers.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht