Vermiste koe weer terecht

woensdag 15 februari 2017

HOLLANDSCHE RADING/WESTBROEK - De koe die al sinds zondag vermist was in Hollandsche Rading, is weer terecht. Het dier is in goede gezondheid aangetroffen door een buurman.



De koe liep op het land van een andere boer, ongeveer een kilometer verderop. "Ze is de weg overgestoken en richting Hilversum gegaan", zegt de opgeluchte boer Adriaan van Brenk.



De dagenlange vermissing lijkt op het eerste gezicht weinig te hebben gedaan met het dier. "Ze loopt erbij alsof er niets aan de hand is."



Later woensdag wordt de koe opgehaald. "We moeten even wat mensen verzamelen om haar te vangen." De koe ontsnapte zondagavond in de polders bij Westbroek. Boer Adriaan liet woensdag een Facebook-oproep plaatsen om het beest terug te vinden.



