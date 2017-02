Oplichtende dakdekker krijgt maand cel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 13:46 uur | update: 14:56 uur

TIENHOVEN - Een 46-jarige dakdekker uit Tienhoven is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk.



De man is in twee zaken schuldig bevonden aan oplichting, maar van zeven verdenkingen vrijgesproken. Ook is hij veroordeeld voor vier keer verboden wapenbezit.



EIS

De officier van jusititie eist twee weken geleden 16 maanden celstraf en het afpakken van de criminele winst van ruim 50.000 euro.



De rechtbank kan echter in vijf zaken niet vaststellen dat de man als dakdekker vanaf het begin niet van plan was om werkzaamheden uit te voeren, of dat hij gebreken heeft verzonnen.



In ťťn geval vindt de rechtbank wel dat er sprake is van oplichting, omdat de man telkens opnieuw geld vroeg, maar niet aan het werk ging.



HOTELGAST

De Tienhovenaar deed zich volgens de rechtbank in 2015 in Loosdrecht voor als een kredietwaardige klant van een hotel. Pas na aandringen van het hotel betaalde hij een deel van de rekening. De rechtbank ziet dit als onderdeel van de oplichtingspraktijk, omdat hij dit deed om de indruk te wekken dat hij het volledige bedrag zou betalen.



AUTOHUUR

De verdachte huurde in 2015 ook twee auto's. Volgens verklaringen betaalde hij maar een deel van de huur. De rechtbank kan niet vaststellen dat hij van het begin van plan was om een (gedeelte) van de huur niet te betalen.



In een zaak waar de verdachte geld leende kan ook niet worden vastgesteld dat hij niet van plan was om de lening terug te betalen.



