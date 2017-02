Slibtransporten Baarn eisen hun tol

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 14:48 uur | update: 14:56 uur

BAARN - Een jongeman uit Bunschoten is op het Zuidereind in Baarn met zijn auto gecrasht. Het ongeluk zou zijn gebeurd als gevolg van de slibtransporten die daar momenteel plaatsvinden. Hij kwam bijna in de sloot terecht en zijn wagen liep flinke schade op.



De automobilist kwam in het spoor te zitten van een van de vrachtwagens die slib vervoeren. Hij heeft vermoedelijk zijn stuur omgegooid en knalde in de linkerberm op twee betonnen blokken. Die voorkwamen weliswaar dat de auto te water raakte, maar richtten wel flinke schade aan. Het duurde uren voordat de berger, met behulp van een boer uit de omgeving, de auto uit de berm had gehaald.



De slibtransporten worden uitgevoerd door een bedrijf aan de Achtereemlandseweg in Baarn. Die moet de vervuilde bagger verwijderen op last van de gemeente. Momenteel worden zo'n honderd transporten per dag gereden met zware vrachtwagens.



De Raad van State besliste in 2015 dat het baggerdepot aan de Achtereemlandseweg moet verdwijnen. Daarmee begon een moeizame zoektocht naar een locatie om het slib naartoe te brengen.



