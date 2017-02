Sekswerkers vieren 'Dag van betaalde liefde' in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 17:13 uur | update: 17:22 uur

AMERSFOORT - In Amersfoort verzamelden zich woensdagmiddag meerdere sekswerkers voor het station vanwege 'De dag van de betaalde liefde'. Ze wilden laten zien dat ze trots zijn op hun werk.



Het zogenoemde Sekswerk Pop-Up Festival was woensdag niet alleen in Amersfoort, maar ook in Den Haag, Den Bosch, Ede-Wageningen. Mensen konden de sekswerkers vragen stellen. Ook was er een voorstelling met rode paraplu's, het symbool van de prostituees, en werden er condooms uitgedeeld.



"Secretaresses hebben hun eigen dag en wij wilden dat eigenlijk ook wel", legt Yvette Luhrs van belangenvereniging Proud uit.

"Sekswerkers worden in Nederland nog gestigmatiseerd, terwijl het een legaal beroep is. We houden daarom een vreugdevolle demonstratie."



RECHTEN

Volgens Luhrs hebben sekswerkers nog te weinig rechten. "Bijvoorbeeld als het gaat om privacy en arbeidsrecht. Daar verzetten we ons tegen als belangenvereniging. We zouden ook graag kunnen werken zonder registratie. Nu is dat niet mogelijk. Daarbij willen we graag ťťn dag per jaar een feestje vieren en laten zien dat we trots zijn op wat we doen."



De sekswerkersbranche is veel groter dan die ene prostituee uit Amsterdam, maar dat beeld leeft nog wel onder veel mensen, ziet Luhrs. "Terwijl er ook sekswerkers zijn die porno maken, achter de webcam zitten of in stripclubs werken. Het zijn bovendien niet alleen vrouwen, maar ook mannen en transgenders."



DWANG

Luhrs vindt dat sekswerkers trots op hun werk mogen zijn. Dat er prostituees zijn die onder dwang werken of verslaafd zijn, vindt ze niet terzake doen. "Je hebt ook verslaafde huisartsen en dwang zie je ook in andere industrieŽn."



De Proud-voorzitter is van mening dat het eigenlijk niet moet uitmaken onder welke voorwaarden je voor het vak van sekswerker kiest. "Als je kiest heb je rechten en als je wordt gedwongen wordt dan is dat strafbaar en moeten we ons daar tegen verzetten met zijn allen."



"Wij geloven oprecht dat je een gezondere branche krijgt als je mensen toegang geeft tot het rechtssysteem, de politie en gemeentewetten. Rotte appels gaan dan meer opvallen en sekswerkers zullen zich veiliger voelen om hulp te vragen", legt Luhrs uit.



UTRECHT

Luhrs ging woensdag in gesprek met Radio M ook in op de prostitutiesituatie in Utrecht. De gemeente doet nu veel moeite om een legale partij te vinden voor de nieuwe ramen aan Het Nieuwe Zandpad, maar volgens Luhrs is dat helemaal niet het probleem.



"Het is niet moeilijk om een legale partij te vinden, maar Utrecht wil alleen een bepaalde prijs hebben voor de grond. De stad heeft een groot commercieel belang. De maatschappijlijke bouwer die onlangs is afgewezen is het niet geworden omdat ze liever investeerden in het welzijn van de sekswerkers in plaats van de grond van de gemeente Utrecht", aldus Luhrs.



De gemeente wees deze bouwer naar eigen zeggen af omdat het bedrijf niet door het integriteitsonderzoek kwam.



