Twee jaar cel geëist voor seks met 14-jarige

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 16:24 uur | update: 16:25 uur

Foto: Roos Koole, ANP

WOUDENBERG - Het OM heeft een celstraf van 24 maanden waarvan zes voorwaardelijk geŽist tegen een 35-jarige man uit Woudenberg voor ontucht. De officier van justitie acht bewezen dat de man in de zomer van 2015 seks heeft gehad met een 14-jarig meisje uit BelgiŽ. Ook is hem grooming en het bezit en verwerven van kinderporno ten laste gelegd.



De Woudenberger, een gescheiden man, had via Facebook contact gelegd met het meisje. Hij vroeg haar om opwindende berichten en naaktfoto's en stelde voor elkaar te ontmoeten. Dit chatcontact liep van maart 2015 tot aan de ontmoeting in de zomer van dat jaar.



De seks vond plaats in de bestelbus waarmee de man naar BelgiŽ was gereden. Volgens justitie wist de Woudenberger dat het meisje pas 14 was. Hoewel het slachtoffer destijds vrijwillig meewerkte, noemde ze het achteraf "het domste wat ze had kunnen doen".



VERMINDERD TOEREKENINGSVATBAAR

Volgens deskundigen die de man hebben onderzocht, heeft hij een aanpassingsstoornis met depressieve kenmerken en moet hij als verminderd toerekeningsvatbaar gezien worden. De officier van justitie neemt dit advies over maar vindt een celstraf op zijn plaats om kinderen tegen dit soort gedrag te beschermen."



De officier vroeg ook om een meldplicht, een behandelverplichting, huisbezoek, controle op het internetgebruik en een contactverbod. Daarnaast moet de man als het aan justitie ligt een schadevergoeding van tweeduizend euro betalen aan het meisje.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.



