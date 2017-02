Wethouder: stel sluiting Woestduin een jaar uit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 16:57 uur | update: 17:39 uur

Foto: RTV Utrecht / Google Earth

DOORN - Zwembad Woestduin in Doorn mag mogelijk een jaar langer open blijven. Dat heeft wethouder Henk Veldhuizen van Utrechtse Heuvelrug laten weten.



"Ik adviseer de raad om even de tijd te nemen om een weloverwogen besluit te nemen en Woestduin in die periode open te laten", zegt Veldhuizen in een toelichting aan RTV Utrecht. De wethouder zegt daar wel bij dat de staat van onderhoud dusdanig is dat het niet verantwoord is het zwembad langer dan een jaar open te houden.



Tegen de sluiting van Woestduin bestaat veel verzet in Doorn. Een raadsvergadering over het onderwerp werd onlangs bezocht door veel tegenstanders.



In Utrecht Komt Thuis op Radio M is vanaf 18.15 uur een gesprek te horen met de exploitant van zwembad Woestduin.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht