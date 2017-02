WKZ-patiëntjes maken eigen knuffels beter

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 17:15 uur | update: 17:22 uur

Foto: RTV Utrecht / Adinda Kennedy

UTRECHT - Deze hele week kunnen basisschoolkinderen met hun zieke knuffels langskomen bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Het ziekenhuis heeft speciale ruimtes ingericht voor het project Teddy Bear Hospital.



Vanmiddag was het speciale gedeelte van het WKZ gereserveerd voor de jonge patiŽnten die voor langere tijd in het ziekenhuis verblijven. Desteny (8) kwam langs met haar knuffel Roze Beer, die haar door vijf weken in het ziekenhuis heen heeft gesleept. Roze Beer heeft een gat in zijn oor en Desteny zelf een geknapte blinde darm die ook nog ontstoken was. Vandaag kwam ze langs voor controle ťn om het oor van haar knuffel beter te maken.



Teddy Bear Hospital is een initiatief van studentenvereniging IFMSA, waarbij geneeskundestudenten vanuit de hele wereld zijn aangesloten. Kinderen nemen hun knuffel mee naar de wachtkamer, bekijken wat hun knuffel mankeert en gaan dan zelf als dokter aan de slag om ze beter te maken.



Gedurende dit project kunnen studenten werken aan hun omgang met kinderen en hen zoveel mogelijk uitleggen. Voor de kinderen is het de bedoeling dat ze door het project minder opzien tegen een bezoekje aan de dokter en goed leren verwoorden wat er met hen aan de hand is.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht