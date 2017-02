Montfoort wil trouwhoofdstad van Nederland worden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 08:00 uur | update: 09:28 uur

Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

MONTFOORT - Het aantal huwelijken dat gesloten wordt in de gemeente Montfoort moet verdubbelen van 150 naar 300 per jaar. De gemeente wil dat bereiken door samenwerking met lokale ondernemers.



Het stadje gaat het centrum aanpakken zodat het daar aantrekkelijker wordt om trouwfoto's te maken. Pleinen en straten worden aangepakt, er komen meer terrasjes en meer 'autoluwe' momenten.



De ondernemers dragen ook hun steentje bij. "We willen dat het straatbeeld er vriendelijker uit gaat zien", zegt Michel Verschoor van de winkeliersvereniging. "Met ondernemers wordt gekeken of de bestrating en belichting kan worden aangepakt."



"En de winkeliers gaan meer aanhaken op de huwelijken. Dan moet je denken aan bakkers die bruidstaarten bakken, de juwelier, schoonheidsspecialisten, kappers, maar ook trouwauto's of het aanbieden van kanoboottochten."



Tosca en Anne, die binnenkort in het huwelijksbootje stappen, namen een kijkje in het historische stadshart van Montfoort. Ze zijn enthousiast. Anne: "Ik ben wel onder de indruk, ik vond het heel mooi". Tosca: "Ik denk dat we maar eens offertes gaan opvragen."



Montfoort wil het aantal huwelijken binnen vijf jaar verdubbeld hebben.



