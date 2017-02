Pegida: binnen enkele weken mars in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 17:38 uur | update: 17:48 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Pegida en de gemeente Utrecht gaan samen kijken naar een goed moment voor een mars van de anti-islambeweging door de stad. Dat is de uitkomst van een ruim twee uur durend overleg tussen de twee partijen.



Pegida-voorman Edwin Wagensveld zegt dat er binnen een paar weken een mars zal plaatsvinden. "We weten nu aan welke voorwaarden wij moeten voldoen en waaraan de gemeente moet voldoen. Het ziet er positief uit." Wagensveld benadrukt wel dat er komend weekend niets gaat gebeuren in Utrecht.



STEEDS AFGEWEZEN

De gemeente Utrecht spreekt tegen dat zeker is dat er binnen een paar weken een mars kan worden georganiseerd. Pegida vroeg volgens de gemeente dit jaar al vier keer toestemming voor een mars in Utrecht, maar dat verzoek werd steeds afgewezen.



Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat iedere aanvraag voor een demonstratie of mars serieus wordt bekeken. Of een aanvraag wordt gehonoreerd, is onder meer afhankelijk van evenementen die tegelijkertijd plaatsvinden, zoals een thuiswedstrijd van FC Utrecht.



Reacties van lezers Beste Edwin, na beraad met de gemeenteraad heb ik besloten dat u vanaf heden iedere vrijdag uw anti-Islam mars mag houden; de locatie is de Kanaalstraat en het eindpunt het plein voor de moskee aldaar. Veel plezier! v.Zanen uit Utrecht | 15-02-2017 18:00 uur

