Fietser onderuit na te snelle afdaling Amersfoortse Berg

woensdag 15 februari 2017, 18:00 uur

Foto: AS Media

AMERSFOORT - In Amersfoort is een man hard ten val gekomen op een net gekochte fiets. Voor het ongeluk werd aanvankelijk een traumahelikopter opgeroepen, maar die oproep werd later weer ingetrokken.



De man was met zijn vrouw hun net gekochte fietsen aan het uittesten. Ze reden met flinke snelheid steil van de Amersfoortse Berg af op de Surinamelaan. Op de kruising met de Arubalaan verloor de man de macht over het stuur. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Buurtbewoners kwamen met water en dekens om de man te helpen tot de ambulance er was. Volgens deze buurtbewoners is de hoek Surinamelaan/Arubalaan een zeer gevaarlijk punt voor fietsers, zeker als ze te snel bergafwaarts rijden.



