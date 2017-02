Lik-op-stuk voor doorrijdende Utrechter in Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 19:45 uur | update: 19:45 uur

Foto: Woerden TV

WOERDEN/UTRECHT - Een 22-jarige Utrechter heeft via snelrecht een taakstraf van 60 uur gekregen nadat hij een aanrijding had veroorzaakt in Woerden. Hem wordt vooral aangerekend dat hij er na het ongeluk vandoor was gegaan.



Bij het ongeluk in de Woerdense Rijnstraat, ter hoogte van de Bonaventurakerk, raakte een vrouw gewond. Ze is onderzocht in het ziekenhuis, maar mankeert niets ernstigs.



Uit politieonderzoek kwam al snel naar voren dat de auto die bij de aanrijding was betrokken een aantal honderd meter verderop stond geparkeerd. De bestuurder was gevlogen.



Agenten postten in de buurt en toen de Utrechter na ongeveer drie kwartier terugkeerde bij zijn wagen, werd hij aangehouden.



