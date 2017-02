Sjaak Rijke gehuldigd bij eerbetoon aan VN-militairen Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 15 februari 2017, 22:01 uur | update: 22:57 uur

WOERDEN - Sjaak Rijke, de Woerdenaar die jarenlang gegijzeld werd in Mali, is woensdagavond in het zonnetje gezet tijdens de uitreiking van de zogenoemde 'Draaginsigne Nobelprijs'. De ceremonie vond plaats in het Kasteel van Woerden.



VREDESMISSIES

In 1988 werd aan de dertien VN-vredesmachten die tussen 1948 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Nederland deed mee aan acht van die operaties in onder meer Libanon, Egypte en Congo.

Het Rijk was lange tijd niet scheutig met de 'dubbele' decoratie voor de vredesmissies omdat er al een eigen herdenkingsmedaille bestond. Onder druk van verschillende militaire vakbonden is die houding aan het veranderen en zijn er de laatste jaren geregeld ceremonies.



RIJKE

Het militaire verleden van Rijke, werd tijdens zijn ontvoering stil gehouden. Hij zat namelijk vast in een kamp van een aan Al-Qaida gelieerde Malinese terreurgroep. Die eisten losgeld voor de Nederlander en het idee was dat als zijn ontvoerders erachter zouden komen dat hij een militair was hij zou worden gedood. Zijn militaire achtergrond is voor een deel ook zijn redding geweest, zeggen bekenden van Rijke. Door zijn training heeft hij de loodzware periode in gijzeling kunnen doorstaan. In totaal zat hij 3,5 jaar vast toen hij door Franse commando's in 2015 werd bevrijd.



