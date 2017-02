Houten gaat poepende duiven mogelijk afmaken

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 05:59 uur | update: 06:19 uur

HOUTEN - Houten sluit niet uit dat de overlastgevende duiven in Castellum uiteindelijk worden afgemaakt. Dat is de conclusie van een gesprek tussen de gemeente en bewoners van de wijk, waar zo'n 200 duiven overlast veroorzaken. Zo maken de vogels veel kabaal, liggen er dode duiven op straat en zorgen ze samen voor bijna 3.000 kilo poep per jaar.



"Over het algemeen hebben mensen een gezellig beeld van duiven, maar dit gaat voorbij aan de gezelligheid. Dit gaat om een grote groep van 200 duiven, die structureel voor overlast zorgt in brandgangen, op auto's en op huizen. Dat maakt de woonsiutuatie soms erg lastig", concludeerde wethouder Jocko Renssen na afloop van de ingelaste bijeenkomst.



Renssen hoopt binnen enkele maanden een knoop door te hakken over een geschikte oplossing. Tot die tijd adviseert de gemeente buurtbewoners om de duiven in ieder geval niet meer te voeren.



