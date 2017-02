Kabinet wil gps-tracker op giftreinen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 06:37 uur | update: 06:53 uur

AMERSFOORT - Goederentreinen die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten verplicht een gps-tracker hebben. Dat wil staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. Volgens de bewindsvrouw weet de brandweer bij calamiteiten nu vaak niet welke gevaarlijke stoffen een goederentrein aan boord heeft.



Volgens Dijksma moet er dan ook betere informatie beschikbaar komen. "Het is in het belang van iedereen die op en rond het spoor woont of werkt dat hulpdiensten bij een calamiteit altijd precies kunnen zien welke stoffen zich waar bevinden. Ik wil daarom zoveel mogelijk tempo maken met het verbeteren van het informatiesysteem dat hiervoor nodig is."



Zo wil de staatssecretaris vervoerders verplichten om apparatuur met locatiegegevens te plaatsen, zoals gps-trackers. Op die manier moet straks altijd en overal duidelijk zijn waar wagens met gevaarlijke stoffen staan. Later dit jaar wordt duidelijk hoe spoorgoederenvervoerders daartoe verplicht kunnen worden.



Ook in onze regio rijden er geregeld zogenoemde giftreinen. In oktober werd nog besloten om het aantal van dit soort treinen rondom Amersfoort terug te dringen.



