"Ouders waarschuwden al voor kinderopvangmedewerker Soest"

SOEST/BUSSUM - Meerdere ouders van kinderen op de opvang 't Mouwtje in Bussum hadden al geklaagd over een medewerker die nu vastzit voor het bezit van kinderporno. Ze maakten zich zorgen over de manier waarop de man uit Soest omging met kinderen. NH Nieuws meldt dat op basis van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) in Utrecht.



"Er is een aantal ouders dat gezegd heeft: Ik wil niet dat mijn kind in contact komt met deze pedagogisch medewerker. Met andere woorden ik wil niet dat deze meneer werkt op de groepen waar mijn kind zit'', zei BOinK-voorzitter Gjalt Jellesma tegen NH Nieuws.



Het is niet bekend wanneer de ouders precies hebben geklaagd. BOinK wil dat hun signalen worden onderzocht.



De politie kwam de pedagogisch medewerker uit Soest op het spoor door een melding van de Amerikaanse autoriteiten, die erachter waren gekomen dat op een Dropbox-account van de man kinderporno stond. Dropbox is een dienst om gegevens te bewaren op internet.



Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bestaat er geen relatie tussen de gevonden afbeeldingen en de kinderopvang. Hij moet donderdag voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen. Justitie gaat de rechters vragen hem langer in voorarrest te houden.



