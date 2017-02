Ravage in Vleuten: politieachtervolging eindigt tegen gevel woning

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 08:01 uur | update: 08:31 uur

De gevel en drie voertuigen raakten beschadigd. Foto: Politie, Twitter

VLEUTEN - In Vleuten is in de nacht van woensdag op donderdag een auto tegen een gevel van een woning terechtgekomen. De bestuurder was kort daarvoor op de vlucht geslagen voor de politie.



Agenten wilden de man aanhouden voor een controle, maar daar zat hij blijkbaar niet op te wachten. Hij ging er daarop vandoor en reed met een snelheid van zeker 110 kilometer per uur door Vleuten, maar vloog bij de Stationsstraat uit de bocht.



Vervolgens knalde hij op een paar paaltjes en daarop werd zijn voertuig gelanceerd. Dat kwam via twee geparkeerde auto's tegen de gevel van een woning tot stilstand. Het huis raakte daardoor beschadigd.



De bewoner van het huis kwam met de schrik vrij. Volgens de wijkagent lag hij op de bank naast het raam, toen de auto tegen de gevel van zijn huis knalde.



De bestuurder van de auto is opgepakt. Uit onderzoek bleek al snel dat hij niet onder invloed was en zijn rijbewijs gewoon op zak had. Hij wordt donderdag door de politie verhoord.



De twee geparkeerde auto's raakten ook ernstig beschadigd en zijn weggesleept.



