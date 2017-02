Brief van in Soesterberg gefusilleerde februaristaker opgedoken

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 09:56 uur | update: 10:04 uur

Willem Kraan. Foto: Stadsarchief Amsterdam (Foto 1 van 3) De brief die Kraan schreef. Foto: Stadsarchief Amsterdam (Foto 2 van 3) Het oorlogszakboekje van Kraan. Foto: Stadsarchief Amsterdam (Foto 3 van 3) ‹ ›

SOESTERBERG - Het Verzetsmuseum in Amsterdam heeft een bijzondere brief in handen gekregen van Willem Kraan. De afscheidsbrief schreef hij op 19 november 1942. Dat was de dag dat hij werd gefusilleerd in Soesterberg.



Stratenmaker Kraan was een drijvende kracht achter de Februaristaking in 1941. Dat was de eerste grootschalige verzetsactie tegen de Duitse bezetter. Het protest ontstond nadat de bezetters bij de eerste razzia's honderden Joodse burgers oppakten.



Het museum kreeg de brief na een oproep van het Stadsarchief Amsterdam om persoonlijke verhalen en foto's in te sturen over de staking. De kleindochter van Kraan reageerde daarop.



Een van de documenten die ze afgaf is de afscheidsbrief, die Kraan schreef vanuit de Kriegswehrmachtgefšngnis in Utrecht. Ook het bericht van zijn executie zat erbij.





