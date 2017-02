Schietende broer Overvecht wilde strafblad schoon houden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 10:11 uur | update: 11:02 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

UTRECHT - De man die vorig jaar mei in de Utrechtse wijk Overvecht op zijn broer schoot voelde zich bedreigd door zijn familie. Dat verklaarde de verdachte donderdagmorgen voor de rechtbank.



De schietpartij is het gevolg van een langlopende ruzie met meerdere broers en een neef. De verdachte, Saleh el H., zegt dat hij met zijn broer Hamid had afgesproken om bij winkelcentrum Overkapel 5.000 euro in contanten af te leveren. Hij zou het bedrag in bewaring hebben gehad.



PANIEK

Saleh zegt dat hij op zijn broer schoot omdat hij in paniek was geraakt. Hij was bang voor zijn broer en dacht te zien dat Hamid een kalashnikov bij zich had. Zelf droeg Saleh een semi-automatisch pistool, omdat hij zich bedreigd voelde. Hoe hij aan het vuurwapen kwam wil hij niet zeggen.



Het gezin waar Saleh toe behoort heeft meerdere beschietingen en invallen meegemaakt. Uit afgetapte gesprekken blijkt dat Saleh daardwerkelijk door zijn familie werd bedreigd. Hij beweert dat hij afstand wil nemen van criminele zaken van zijn broers. Ze zouden hem hebben gevraagd wapens op te slaan en dat weigerde hij. "Als crimineel eindig je in de cel of liggend op straat", zei Saleh, die zelf geen strafblad heeft. "Ik wil dat niet."



AFSCHRIKKEN

In de rechtszaal verklaarde de verdachte dat hij opzettelijk naast zijn broer had gemikt. Hij zou Hamid zo hebben willen afschrikken. Na de schoten sloeg hij op de vlucht. Hamid belde zelf het alarmnummer 112. Saleh werd later op de avond in De Bilt aangehouden.



Hamid bepleitte in zijn slachtofferverklaring een voorwaardelijke straf, om Saleh een langdurig verblijf in de cel te besparen. Hij heeft zelf in de gevangenis gezeten: "Dat is de hel." Wel is Hamid boos dat Saleh een vuurwapen tegen zijn eigen broer heeft getrokken en eist 5.000 euro van hem.



RECONSTRUCTIE

Als voorbereiding van de rechtszaak speelden justitie en de politie de schietpartij eind november na. De reconstructie moest meer duidelijk maken over wat zich precies heeft afgespeeld tussen de strijdende broers.



Reacties van lezers Ik ga op weg en denk: heb ik mijn sleutels en mijn telefoon bij me? Zij gaan op weg en denken: heb ik mijn kalasnikov bij me? Ik dacht dat het in bezit hebben van wapens al genoeg was om een goede straf te krijgen. gaulette uit De Meern | 16-02-2017 10:20 uur

