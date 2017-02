Onderzoek naar machtspositie Amersfoorts chipkaartbedrijf

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 10:12 uur | update: 10:13 uur

AMERSFOORT - De Autoriteit Consument & Markt onderzoekt of de uitgever van de ov-chipkaart, het Amersfoortse bedrijf Trans Link Systems, zijn positie misbruikt. Op eigen initiatief is de toezichthouder al enkele maanden geleden aan het onderzoek begonnen, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven.



Een woordvoerder van de ACM bevestigt dat donderdag na berichtgeving door het AD. "We willen antwoord op twee vragen: heeft Trans Link een economische machtspositie en zo ja, heeft het bedrijf daar misbruik van gemaakt?"



Staatssecretaris Sharon Dijksma liet zich een dag eerder kritisch uit over de miljoenenwinst die het bedrijf, dat officieel geen winstoogmerk heeft, de afgelopen jaren blijkt te hebben geboekt. Dijksma wil snel horen hoe Trans Link toekomstige winst ten goede wil laten komen aan de reiziger.



De ACM weet nog niet hoe lang het onderzoek gaat duren. Volgens de woordvoerster is het "complexe materie" die "diepgravend" moet worden bekeken.



Trans Link is in handen van diverse vervoersbedrijven waaronder de NS.









