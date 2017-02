Minder winst voor Rabobank

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 10:14 uur | update: 10:24 uur

Het hoofdkantoor van Rabobank in Utrecht. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De Rabobank heeft vorig jaar minder winst gemaakt. De Utrechtse bank zag de winst met een tiende teruglopen, naar ruim 2 miljard euro. De dalende winst komt mede door de hoge reorganisatiekosten bij de bank.



Het vertrek van personeel ging wel sneller dan gedacht, waardoor de bank bespaart op personeelskosten. Rabobank moet in 2020 afscheid hebben genomen van zo'n 20.000 werknemers. Dat is het totaal van meerdere reorganisaties vanaf 2013.



VERLIES ACHMEA

Ook verzekaar Achmea in Zeist maakte donderdag de jaarcijfers van 2016 bekend. Het moederbedrijf van onder meer Centraal Beheer en Interpolis is vorig jaar diep in de rode cijfers gedoken. Het concern leed een nettoverlies van circa 380 miljoen euro. Een jaar eerder ging nog een winst van 386 miljoen euro in de boeken.



Bij de halfjaarcijfers in augustus was overigens al duidelijk dat Achmea wat minder presteerde. Over de eerste zes maanden werd een verlies van 24 miljoen euro geschreven. Achmea moest onder meer fors uitkeren vanwege noodweer.







