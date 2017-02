Holm vecht wereldtitel De Randamie aan

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 10:25 uur | update: 10:53 uur

Foto: Germaine de Randamie, Instagram

UTRECHT - Holly Holm heeft een officieel protest ingediend bij de New York State Athletic Commission (NYSAC) tegen haar verlies zaterdag in het UFC-titelgevecht tegen Germaine de Randamie. Dat bevestigde de advocaat van Holm aan MMA Fighting. MMA, oftewel Mixed Martial Arts, is een combinatie van technieken uit verschillende vechtsporten. Het verschil met klassieke vechtsporten is dat veel geoorloofd is.



Aan het einde van de tweede ťn derde ronde kreeg Holm na de bel nog enkele rake klappen van de Utrechtse. Dat is ook in MMA niet toegestaan. Het resulteerde in een officiŽle waarschuwing van de scheidsrechter, waar het Amerikaanse kamp schreeuwde om puntenaftrek. Uiteindelijk won De Randamie het gevecht om de wereldtitel in het vedergewicht op punten. Op alle drie de scorekaarten van de juryleden stond dezelfde uitslag: 48-47.



"Als de scheidsrechter de NYSAC-reglementen had gevolgd en De Randamie strafpunten had gegeven, dan zou het titelgevecht gelijk zijn geŽindigd. Zo niet een in overwinning voor mevrouw Holm", staat in het officiŽle beroepsdocument.







Reacties van lezers Ach, iemand die de regels strikt toepast moet de trap die Holm daar voor uitdeelde ook kwalificeren als een illegale trap. Voor deze 'soccer kick' wordt meestal direct de wedstrijd gestopt en direct puntenaftrek. Maar goed, als er geld mee gemoeid is gaan Amerikanen al snel achteraf zeuren. Thomas uit Utrecht | 16-02-2017 10:52 uur

