Vlinder gestolen van graf Daelwijck

Foto: Facebook Ineke Stuivenberg

UTRECHT - Bij begraafplaats Daelwijck in Overvecht hebben dieven een vlinder van een graf gestolen. Nabestaanden zijn heel verdrietig over de harteloze diefstal.



Ineke Stuivenberg, zus van de overledene, liet de vlinder speciaal maken door een kunstenaar. Ze heeft dinsdag twee foto's van de decoratie op Facebook gezet. Het opsporingsbericht is al ruim tweeduizend keer gedeeld.



"De vlinder is ineens verdwenen. Zorgvuldig eraf gehaald. Wie doet zoiets???", schrijft Ineke uit Hoevelaken. "Toen mijn zus (vrouw met het Downsyndroom) overleed, was ik blij dat zij in het graf bij onze ouders kon worden begraven."



"Haar naam (Bep, red.) staat er in, kan er niet af. Ik ben hierover heel verdrietig, hoop dat dit bericht wordt gedeeld en ik zo iets meer te weten kom over wat er met de vlinder is gebeurd."



Begraafplaats Daelwijck zit op de Floridadreef. Mensen die iets gezien hebben kunnen contact opnemen met Ineke of de politie.



