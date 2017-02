Verbouwing station Driebergen-Zeist: "We zitten een paar jaar in de rotzooi"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 12:49 uur | update: 13:34 uur

Nu moeten auto's nog vaak wachten voor het spoor. Foto: RTV Utrecht, Dennis van Ommeren

DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Reizigers en omwonenden worden donderdagavond bijgepraat over de aanpak van station Driebergen-Zeist. Ze kunnen dan voor de laatste keer op de plannen reageren, voordat de bouwwerkzaamheden binnenkort gaan beginnen. De verwachting is dat de operatie veel overlast zal veroorzaken.



Er komt onder meer een tunnel bij het station, zodat het verkeer niet meer eindeloos voor de spoorbomen hoeft te wachten. "Nu is het een rommelige situatie, met een gelijkvloerse kruising. We gaan daarom een vierbaanstunnel bouwen. Ook wordt het spoor vierbaans aangelegd, zodat treinen elkaar hier straks vrij kunnen passeren", vertelde projectmanager Pieter Kersten van bouwbedrijf BAM donderdagochtend in Utrecht is Wakker.



Treinreizigers op Driebergen-Zeist zeiden tegen verslaggever Robert Jan Booij dat ze blij zijn dat het station onder handen wordt genomen. "De spoorbomen gaan vaak dicht. Het kan soms gebeuren dat je drie keer moet wachten, voordat je kunt oversteken." Bang voor hinder leken ze in ieder geval niet. "Het resultaat mag er vast zijn, dus we gaan het afwachten."



Toch is de verwachting dat reizigers flinke overlast zullen ervaren, zei BAM-omgevingsmanager Jorien Batterink donderdagochtend. "Het is een heel druk gebied en het is hier erg krap. We bouwen dus op een postzegel. Treinen, fietsen, bussen en voetgangers gaan gewoon door. Passanten zullen dan ook veel stellingen zien, we moeten zand aan- en afvoeren en damwanden aanbrengen."



Batterink zei dat BAM er alles aan doet om de veiligheid van reizigers te garanderen. "We zetten onze bouwlocaties in de hekken, zodat iedereen elkaar veilig kan passeren. Voetgangers en fietsers kunnen de bouwplaats dus veilig passeren."



Woordvoerder Aldo Markus van reizigersorganisatie Rover oordeelde tevreden dat het stationsgebied een grote metamorfose krijgt. "Er is nu nog veel oponthoud, maar dat wordt allemaal beter. We gaan wel een paar jaar in de rotzooi zitten. Maar waar ik zo blij mee ben is dat wij als consumenten goede contacten hebben met de mensen die de bouw gaan uitvoeren."



De bouw gaat naar verwachting drie jaar duren.







