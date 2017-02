Buschauffeur Utrecht geslagen, politie zoekt agressieve passagier

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 14:08 uur | update: 14:11 uur

UTRECHT - In de binnenstad van Utrecht is een buschauffeur mishandeld na onenigheid over een sigaret. De politie is op zoek naar de dader.



De chauffeur had een passagier die op de Tolsteegbrug instapte gezegd dat hij zijn sigarettenrook buiten de bus moest uitblazen. De passagier werd volgens de politie agressief en begon te schelden. Toen de chauffeur hem uit de bus wilde zetten, kreeg hij klappen in zijn gezicht.



De verdachte zette het daarna op een lopen. De politie heeft nog naar hem gezocht, maar kon hem niet vinden. Volgens de recherche gaat het om een gedrongen, blanke man met gemillimeterd haar en blauwe ogen. Hij wordt ongeveer 22 tot 26 jaar oud geschat.



Het voorval gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag rond 0.45 uur.



