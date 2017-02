Politie stuit op partij gestolen kleding en pornofilms

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 14:18 uur | update: 15:31 uur

UTRECHT - In Utrecht is een grote hoeveelheid pornofilms en gestolen kleren aangetroffen. Alles lag opgeslagen in een bedrijfspand aan de Overste den Oudenlaan.



Volgens de politie stonden daar rekken vol met kleding. "Daar zijn we nog wel even bezig omdat het om een grote partij gaat. Dus dat is niet iets wat we even in een busje doen. We zijn een onderzoek gestart en de kleding zal in beslag worden genomen", aldus politiewoordvoerder Leonie Bosselaar.



Waar de kleding en pornofilms vandaan komen is niet bekend en ook is niet duidelijk hoe de politie op de partij gestuit is.







