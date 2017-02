Lopik krijgt Jan Pieter Lokker als waarnemend burgemeester

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 14:35 uur | update: 14:57 uur

LOPIK - Jan Pieter Lokker wordt waarnemend burgemeester van Lopik. Hij neemt binnenkort de ambtsketen over van Renate Westerlaken, die directeur wordt van het Ronald McDonald Kinderfonds.



De 67-jarige Lokker is geen onbekende in de regio. De geschiedenisleraar uit Soest was jarenlang voor het CDA actief als gemeenteraadslid en statenlid. Als gedeputeerde voor de provincie Utrecht was hij onder meer nauw betrokken bij de herindeling waaruit de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontstond.



De afgelopen tien jaar was Lokker achtereenvolgens waarnemend burgemeester in Bodegraven, Noordwijk en Goeree-Overflakkee.



Lokker wordt maandag beŽdigd door de commissaris van de koning en treedt op 2 maart in functie. De minister van Binnenlandse Zaken stelt intussen een vacature open voor een nieuwe burgemeester in Lopik.



