Brandweer haalt persoon uit brandend huis De Koppel

AMERSFOORT - In een huis aan de Boogschutter in de Amersfoortse wijk De Koppel is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer heeft ťťn persoon uit de woning gehaald.



Een ambulance is langsgekomen om medische hulp te verlenen. Het is nog niet bekend of het slachtoffer er ernstig aan toe is.



De brandweer rukte met meerdere bluswagens uit. Uiteindelijk bleek het slechts te gaan om een kleine brand. Het vuur was snel onder controle.



De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.



