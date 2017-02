Utrechtse bedrijven investeren in arbeidsbeperkten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 16 februari 2017, 17:43 uur | update: 17:52 uur

Foto: RTV Utrecht / Adinda Kennedy

UTRECHT - Steeds meer bedrijven in de regio Utrecht geven een kans aan mensen met een arbeidsbeperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met autisme, slechtzienden of mensen in een rolstoel.



Zo'n 30 bedrijven bieden zich donderdag in het Beatrixgebouw aan om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Hoewel steeds meer bedrijven openstaan voor sociaal ondernemen zien nog veel werknemers beren op de weg, ziet onderzoeksbureau Berenschot.



"Ik denk gewoon onbekend maakt onbemind. Of via via dingen horen dat het ingewikkeld is qua wet- en regelgeving. Dus dat belemmert een werkgever soms. Hij gaat dan niet meer kijken waar we uitkomen", aldus Ingrid Beukman van Berenschot.



Het totaal aantal banen in de regio Utrecht voor mensen met een arbeidsbeperking is in het derde kwartaal van vorig jaar gestegen met bijna 100. Vergeleken met vijf jaar geleden zijn er ruim 800 banen bijgekomen voor deze doelgroep.



